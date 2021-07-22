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В Адыгее подросток пострадал от удара электротоком на железной дороге

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии

МАЙКОП, 22 июля. /ТАСС/. Тринадцатилетняя девочка получила тяжелые травмы от удара электротоком на одном из железнодорожных перегонов в Адыгее. Подросток госпитализирован. Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь Краснодарского линейного управления на транспорте Наталья Олефиренко.

"На железнодорожном перегоне Дондуковская - Назаровская сегодня в 04:00 электротоком травмирована 13-летняя жительница хутора Красный Фарс. Девочка забралась по лестнице, предназначенной для проведения технических работ, наверх моста к месту расположения электрических проводов. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказала она.

Девочка доставлена в Адыгейскую республиканскую детскую клиническую больницу. Известно, что свидетельницей происшествия стала ее подруга. Краснодарским линейным управлением МВД России на транспорте по факту произошедшего проводится проверка, добавила собеседница агентства.

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