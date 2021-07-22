Работу ТЦ в Кемерове приостановили из-за нарушений требований пожарной безопасности

КЕМЕРОВО, 22 июля. /ТАСС/. Работу торгового центра "Вселенная" в Кемерове приостановили из-за нарушений требований пожарной безопасности, которые были обнаружены в ходе проверки, сообщила прокуратура региона.

25 марта 2018 года в ТРЦ города Кемерова "Зимняя вишня" произошел пожар. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены и рассматриваются в судах уголовные дела в отношении 15 человек.

"Прокуратурой Ленинского района Кемерова в июне 2021 года с привлечением специалистов в сфере пожарного надзора проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в торговом центре "Вселенная", где выявлены грубые нарушения. В настоящее время деятельность торгового центра приостановлена, здание опечатано, доступ запрещен до рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Выявлено, что в здании не функционируют автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая установка пожаротушения, система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре. Прокурор района обратился в суд, потребовав закрыть ТЦ до устранения нарушений. В УФССП России по Кемеровской области ТАСС пояснили, что ТЦ закрыт до суда.