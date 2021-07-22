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В Северной Осетии начали проверку информации о лечении онкологии дешевыми препаратами

В СМИ появились данные, что чиновники заставляют использовать дешевые и неэффективные схемы химиотерапевтического лечения

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июля. /ТАСС/. Следователи СК РФ начали в Северной Осетии доследственную проверку по распространенной в СМИ информации о нарушениях при лечении больных с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"21 июля 2021 года в средствах массовой информации в информационно-телекоммуникационной сети интернет были распространены сведения о том, что при лечении больных с онкологическими заболеваниями в республиканском онкологическом диспансере чиновники заставляют использовать дешевые и неэффективные схемы химиотерапевтического лечения. По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

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