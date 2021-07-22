В Казани мужчина с помощью чужого паспорта украл 20 млн рублей с банковского счета

КАЗАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Житель Казани, воспользовавшись паспортом старшего помощника капитана дальнего плавания, украл порядка 20 млн рублей с его банковского счета. Похитителя задержала полиция, сообщается на сайте "МВД Медиа".

"В полицию обратился житель города Казани, старший помощник капитана на грузовых морских судах дальнего плавания, сообщив, что с его расчетных счетов похищены все денежные средства. Он пояснил, что пришел в банковское отделение за выпиской. Однако сотрудница банка сообщила ему, что около месяца назад потерпевший якобы закрыл все счета и обналичил денежные средства", - передаются слова официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте.

Полицейскими было выявлено, что в банк приходил другой мужчина, который представился потерпевшим и предъявил его паспорт. Он оставил заявление о закрытии счетов и снятии денежных средств, после чего спустя два дня сотрудники банка выдали ему более $264 тыс.

Полицейские Казани задержали злоумышленника. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.