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В Казани мужчина с помощью чужого паспорта украл 20 млн рублей с банковского счета

Подозреваемого арестовали

КАЗАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Житель Казани, воспользовавшись паспортом старшего помощника капитана дальнего плавания, украл порядка 20 млн рублей с его банковского счета. Похитителя задержала полиция, сообщается на сайте "МВД Медиа".

"В полицию обратился житель города Казани, старший помощник капитана на грузовых морских судах дальнего плавания, сообщив, что с его расчетных счетов похищены все денежные средства. Он пояснил, что пришел в банковское отделение за выпиской. Однако сотрудница банка сообщила ему, что около месяца назад потерпевший якобы закрыл все счета и обналичил денежные средства", - передаются слова официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте.

Полицейскими было выявлено, что в банк приходил другой мужчина, который представился потерпевшим и предъявил его паспорт. Он оставил заявление о закрытии счетов и снятии денежных средств, после чего спустя два дня сотрудники банка выдали ему более $264 тыс. 

Полицейские Казани задержали злоумышленника. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

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