В Якутии тушат 66 лесных пожаров

ЯКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты тушат 66 пожаров на площади, пройденной огнем, примерно 0,5 млн га. Об этом сообщил в четверг глава Якутии Айсен Николаев в эфире программы "Полный контакт" телеведущего Владимира Соловьева.

"Мы сейчас тушим 66 пожаров на территории порядка 0,5 млн га. При этом за последние сутки нами потушены девять пожаров на территории 94 тыс. га. Но возникают новые пожары. Пожары возникают в первую очередь от сухих гроз, за вчерашний день возникли 28 [пожаров] пока на площади порядка 2 тыс. га", - сказал Николаев.

По данным оперативного штаба Якутии, локализованы 17 пожаров за сутки на площади свыше 158,8 тыс. га. Наиболее сложная обстановка сохраняется на территории 12 районов. В тушении за сутки были задействованы 2 214 человек и 304 единицы техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.