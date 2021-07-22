В Сочи арестовали налогового инспектора по обвинению в получении взятки

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили факт получение взятки в размере 3 млн рублей в налоговом органе в Сочи. Следователи завели уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора МИФНС России №7 по краю, ее обвиняют во взяточничестве за сокрытие 12 млн рублей недоимки в коммерческой организации, сообщили в СУ СК РФ по краю в четверг.

"Следственным отделом по городу Сочи СК РФ по краю по материалам, предоставленным краевым управлением ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора МИФНС России №7 по краю. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что налоговый инспектор в ходе выездной проверки коммерческой организации выявила налоговую недоимку в размере 12 млн рублей. Обвиняемая, рассчитывая на взятку, обратилась к представителю фирму и предложила скрыть выявленную недоплату за 3 млн рублей. За эти деньги она должна была внести в итоговый акт проверки нулевую задолженность по налогам.

Представитель компании согласилась, но обратилась в правоохранительные органы. 15 июля при встрече в одном из ресторанов Сочи, сотрудница налоговой получила от нее требуемую взятку.

"В настоящее время в отношении обвиняемой по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.