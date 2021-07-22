Число пожаров в Крыму сократилось с начала года почти на половину

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Число пожаров на территории Крыма за семь месяцев этого года сократилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в четверг замглавы ГУ МЧС по региону Максим Грамотный на пресс-конференции по теме безопасного отдыха в регионе.

"На территории Республики Крым произошло 1 300 пожаров. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в прошлом году на сегодняшнее число было 2 250 пожаров, то есть динамика снижения пожаров - 42%", - сказал Грамотный.

По его словам, в результате пожаров погибли 45 человек, что в 1,3 раза меньше по сравнению с прошлым годом.

Также в регионе сократилось число ДТП, к ликвидации последствий которых привлекались силы спасателей. Как заявил замначальника "Крымской республиканской аварийно-спасательной службы "Крым-спас" Константин Орлов, на это повлияли подтопления, на время снизившие турпоток в Крым, и открытие новых участков трассы "Таврида".

"С начала этого года в Крыму произошло 580 ДТП, на которые привлекались службы МЧС - будь-то главное управление или региональная составляющая. Гибель в дорожно-транспортных происшествиях составляет 50 человек. Статистика имеет тенденции к улучшению. Это можно объяснить повышением культуры безопасности, нельзя сбрасывать со счетов и погодные условия, которые привели к тому, что не такое большое количество отдыхающих [прибыло в регион] по сравнению с прошлым годом", - сказал он.

Аномально жаркое лето вызвало лесные пожары во многих регионах России - от Карелии до Якутии. В ближайшее время ситуация вряд ли улучшится - в МЧС пока дают неблагоприятный прогноз, заявил в среду глава министерства Евгений Зиничев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Глава государства поручил принять целый ряд дополнительных мер по борьбе с природными пожарами - от выделения средств и техники до привлечения военных - и подумать о передаче полномочий лесоохраны в некоторых регионах на федеральный уровень.