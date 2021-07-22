СК возбудил уголовное дело после пожара в пятиэтажке Новочебоксарска в Чувашии

ТАСС, 22 июля. Уголовное дело возбуждено после пожара на чердаке многоквартирного дома в городе Новочебоксарске в Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой следственного управления СК РФ по республике.

Пожар произошел 14 июля в 17:45 в чердачном помещении жилого многоквартирного дома по улице Советской, 14. В результате пожара повреждено металлическое покрытие кровли на площади более 1,3 тыс. кв. м, частично уничтожена или повреждена обрешетка кровли, несущие конструкции чердачного помещения. Пострадавших и погибших нет, эвакуированы 56 человек, из них 12 детей.

"В связи с широким общественным резонансом материалы проверки по факту возгорания крыши многоквартирного пятиэтажного жилого дома № 14 по улице Советской города Новочебоксарска переданы прокуратурой города Новочебоксарска в органы следственного управления Следственного комитета России по Чувашской Республике. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, 14 июля после 17:00 мск неосторожные действия неустановленного лица привели к пожару на чердаке жилого дома. В результате была уничтожена кровля дома, а управляющей компании причинен материальный ущерб в размере более 250 тыс. рублей.

В ходе следствия будет также дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание крыши здания и противопожарную безопасность. Назначена пожарно-техническая экспертиза.