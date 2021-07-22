Прокуратура отозвала жалобу на решение суда, отказавшегося арестовать мэра Лобни

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Московский областной суд снял с рассмотрения апелляционное представление прокуратуры, которая просила отменить решение Лобненского суда Подмосковья, отказавшегося арестовать мэра Лобни Евгения Смышляева по делу о коррупции. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, постановление об избрании чиновнику запрета определенных действий вступило в силу.

"Прокуратура отозвала свою жалобу на отказ арестовать Смышляева, и Мособлсуд снял апелляционное представление надзорного ведомства с рассмотрения. Решение об избрании чиновнику запрета определенных действий вступило в силу", - сказал собеседник агентства. По его словам, Смышляев находится на больничном, а официальное обвинение ему пока не предъявлено.