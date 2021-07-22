В Смоленской области возбудили дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка

ТАСС, 22 июля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Рославльского района Смоленской области, которая подозревается в убийстве дочери. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Рославльского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 17 июля женщина, находясь в лесу неподалеку от своего дома, родила девочку, после чего потеряла сознание, а очнувшись обнаружила, что ребенок умер. Она оставила его в лесу, завернув в халат, затем вернулась и перенесла в баню, а на следующий день закопала на своем приусадебном участке. "17 июля, когда подозреваемая вышла на работу, коллеги обнаружили отсутствие беременности и после расспросов женщина рассказала о случившемся. После чего работодатели обратились в правоохранительные органы", - отметили в пресс-службе.

Версию, изложенную женщиной, проверят, в том числе с помощью ряда экспертиз. Установлено, что подозреваемая совместно с супругом воспитывает троих несовершеннолетних детей, на учетах в органах системы профилактики они не состояли. "Дети были изъяты из семьи, помещены в социальное учреждение, в настоящее время переданы отцу", - добавили в пресс-службе.