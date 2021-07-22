Мосгорсуд освободил из-под ареста двоих осужденных за хищение 32 млн рублей у СЛО "Россия"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд освободил из-под стражи экс-начальника производства авиационно-технической базы Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Александра Рейхтмана, осужденного по делу о растрате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом рассмотрен вопрос об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении осужденных. Суд освободил из СИЗО Рейхтмана и Михалевского", - сказали в суде.

В четверг Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляционные жалобы на приговор Рейхтману, бывшему заместителю генерального директора СЛО Александру Тюрину, а также еще двоим фигурантам - Евгению Ворновицкому и Владимиру Михалевскому.

Останкинский суд Москвы в ноябре 2020 года приговорил Тюрина к 6,5 года колонии и штрафом в 200 тыс. рублей. Рейхтман получил шесть лет колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. рублей. Учредителя ЗАО "Аэро-СНО" Ворновицкого и генерального директора компании Михалевского суд приговорил к шести годам и трем месяцам колонии со штрафом в 200 тыс. рублей и шести годам колонии со штрафом в 100 тыс. рублей соответственно.

Также с осужденных солидарно взыскано 32,5 млн рублей в пользу СЛО "Россия" в счет возмещения материального ущерба.

Как установили следствие и суд, фигуранты совершили хищение более 32 млн рублей при закупке в 2016 году стендов для проверки гидравлических систем самолетов. Согласно тендеру, оборудование должно было быть новым и российского производства, а закупленными в итоге оказались использованные голландские стенды. Следствие считало Тюрина организатором мошеннической схемы. Как ранее сообщала адвокат Инна Бунтина, с августа 2015 по август 2016 года во главе отряда был Ярослав Одинцев, который и подписывал кассовые расходы. Тюрин был назначен врио начальника летного отряда в сентябре 2016 года, после отстранения от должности Одинцева.