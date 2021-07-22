Женщина погибла от удара молнии в Башкирии во время прогулки в лесу

УФА, 22 июля. /ТАСС/. Молния стала причиной возгорания двух домов под Уфой, также от ее удара погибла 38-летняя женщина. Кроме этого, порывы ветра сорвали кровли со зданий сразу в нескольких муниципалитетах республики, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в четверг.

"Предварительно, в Нагаево на ул. Пихтовой, 7, в результате удара молнии произошло горение дома, пострадавших нет. На месте работают пожарные муниципальной пожарной части г. Уфы. По прибытии пожарных происходило открытое горение дома 5 на 6 м. Также пожарные выехали в с. Иглино, ул. Якутова, 23, по прибытии горит двухэтажный, бревенчатый дом размерами 6 на 8 м. Сотрудники МЧС России и добровольной пожарной команды производят тушение", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, удар молнии также стал причиной возгорания дома в поселке Шакша рядом с Уфой, а в Стерлитамакском районе после удара молнии погибла 38-летняя женщина, находившаяся на берегу реки.

Также порывы ветра повредили кровли домов и других зданий в ряде муниципалитетов. "В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений, в том числе шквалистого усиления ветра до 24 м/с, произошли повреждения кровель крыш. В Стерлибашевском районе республики в н. п. Нижний Аллагуват по ул. Центральной повреждена кровля СОШ на площади 130 кв. м (общая площадь кровли 1,7 тыс. кв. м). В Давлекановском районе в г. Давлеканово повреждена кровля трех частных домов. В Аургазинском районе повреждена кровля двух частных домов в 2 н. п. Культура и Месели", - добавили в МЧС.

В Уфе поступило более 30 обращений о падении деревьев.