На территории всей Калуги ввели карантин из-за выявленного очага бешенства животных

ТАСС, 22 июля. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о введении карантина на территории Калуги из-за обнаружения трупа лисы, зараженной бешенством. В городе установили несколько ограничений, в том числе запрет на проведение ярмарок, выставок, связанных с присутствием животных, следует из опубликованного в четверг документа.

"Определить неблагополучным пунктом муниципальное образование городской округ "Город Калуга" Калужской области. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте на 60 календарных дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством восприимчивого животного и (или) уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведения других мероприятий", - говорится в постановлении, размещенном на сайте газеты Калужской области "Весть", где официально публикуются документы правительства региона.

В постановлении отмечено, что очаг бешенства животных выявлен в Калуге в районе второго Тарутинского проезда, где обнаружили труп лисы, зараженной этой болезнью. Среди установленных в городе ограничений - запрет на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к бешенству животных, их ввоз, а также отлов диких животных для зоопарков.

Бешенство - опасная для человека и теплокровных животных всех видов болезнь, характеризующаяся поражением центральной нервной системы и приводящая к летальному исходу.