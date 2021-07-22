Сотни упавших из-за урагана деревьев повредили машины, газовые трубы и крыши в Саратове

В ликвидации последствий непогоды задействовали более 100 единиц техники и свыше 200 рабочих

САРАТОВ, 22 июля. /ТАСС/. Ураган стал причиной падения деревьев в Саратове, в результате были повреждены газовые трубы, электропровода, крыши зданий, затруднено движение автомобилей, сообщает в четверг пресс-служба администрации города. Накануне на Саратовскую область обрушился дождь и сильный ветер, местами прошел град. 21 и 22 июля ГУ МЧС по Саратовской области объявило в регионе "оранжевый" уровень опасности в связи с грозой и шквалистым усилением ветра.

"Горожане сообщили о 142 случаях падения деревьев, из них в 12 случаях это повлекло обрывы проводов, в 26 случаях - повреждения автомашин, зафиксировано 18 случаев падения деревьев на газовые трубы, 48 случаев падения насаждений во дворах, на крыши домов - семь, падение на электрические провода - 16, падение деревьев на проезжую часть - 15 случаев", - говорится в сообщении.