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Под Псковом загорелась бывшая городская свалка

Пострадавших нет

ТАСС, 22 июля. Бывшая городская свалка, расположенная в деревне Опочицы Псковской области, загорелась в четверг. Площадь горения составляет 500 кв. м, сообщили ТАСС в единой диспетчерской службе Псковского района.

"Горит законсервированная свалка, куда город Псков складировал мусор. Ей не пользуются сейчас. Площадь возгорания 500 кв. м", - сообщил собеседник агентства.

По информации ГУ МЧС РФ по Псковской области, сообщение о возгорании поступило в 13:42, привлечены к тушению 20 человек личного состава, используется шесть единиц техники. Пострадавших нет.

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