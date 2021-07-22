Под Псковом загорелась бывшая городская свалка

ТАСС, 22 июля. Бывшая городская свалка, расположенная в деревне Опочицы Псковской области, загорелась в четверг. Площадь горения составляет 500 кв. м, сообщили ТАСС в единой диспетчерской службе Псковского района.

"Горит законсервированная свалка, куда город Псков складировал мусор. Ей не пользуются сейчас. Площадь возгорания 500 кв. м", - сообщил собеседник агентства.

По информации ГУ МЧС РФ по Псковской области, сообщение о возгорании поступило в 13:42, привлечены к тушению 20 человек личного состава, используется шесть единиц техники. Пострадавших нет.