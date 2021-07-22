Фигурант дела об избиении в ИК-1 Ярославля признал вину

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Бывший сотрудник исправительной колонии № 1 (ИК-1) Ярославля Игорь Камиронов, обвиняемый в превышении должностных полномочий после публикации 23 февраля на сайте "Новой газеты" видео с избиением заключенного Абубакара Цагалаева, признал свою вину. Об этом сообщила ТАСС адвокат потерпевшего Ирина Бирюкова.

Заволжский районный суд Ярославля в четверг рассматривал ходатайство о продлении срока домашнего ареста на два месяца в отношении фигурантов дела Ивана Коковина и Игоря Камиронова. Суд продлил срок содержания под домашним арестом до 23 сентября.

"Камиронов признал вину, попросил прощение у потерпевшего", - сказала Бирюкова.

В настоящий момент фигурантами дела являются девять бывших сотрудников колонии. Под домашним арестом находятся Александр Семенов, Игорь Камиронов и Иван Коковин. Остальные находятся под подписками. Игорь Богданов, Алексей Бровкин, Руслан Цветков и Максим Яблоков ранее также были фигурантами дела об избиении в ИК-1 Ярославля осужденного Евгения Макарова.

"Новая газета" 23 февраля опубликовала видеоматериалы по совместному расследованию с адвокатами фонда "Общественный вердикт" (признан в РФ НКО-иноагентом). На видео зафиксированы избиения двух заключенных в ИК-1 сотрудниками колонии в 2016 году. Один из заключенных - гражданин Грузии Важа Бочоришвили, второй - Абубакар Цагалаев.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено после публикации видеозаписей.