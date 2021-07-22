Во Владимире загорелся автобус, перевозивший детскую футбольную команду

ТАСС, 22 июля. Моторный отсек автобуса, перевозившего детскую футбольную команду, загорелся в четверг на Суздальском проспекте во Владимире. В автобусе находились 32 человека, никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Произошло возгорание частного автобуса, следующего по маршруту Владимир - Иваново. Он перевозил детскую футбольную команду. Всего 32 человека, из них 30 детей. Погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, воспламенение произошло в моторном отсеке, общая площадь возгорания составила 10 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 18:01 мск, в 18:20 мск возгорание ликвидировали. "Дети возвращались с игры в Иваново. Решается вопрос с резервным автобусом", - добавили в пресс-службе.