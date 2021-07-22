В Ингушетии задержали местного жителя, в доме которого нашли более 40 боеприпасов

МАГАС, 22 июля. /ТАСС/. Правоохранители в Ингушетии задержали мужчину, в доме которого было найдено более 40 боеприпасов. Также в регионе задержали двух мужчин, ранее принимавших участие в незаконных вооруженных формированиях, говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

"17 июля в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили и изъяли в Малгобеке в доме одного из местных граждан гранату. В тот же день в селе Плиево в доме одного из местных жителей обнаружены и изъяты пистолет Макарова и свыше 40 единиц различных боеприпасов к ручному огнестрельному оружию. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 и п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ соответственно, оба гражданина задержаны в порядке ст. 91-92 УПК РФ и водворены в изолятор временного содержания ОМВД России по Назрани", - говорится в сообщении.

Как сообщается, также неделю назад правоохранителями были задержаны два местных жителя, которые ранее принимали участие в деятельности незаконных вооруженных формирований.

"9 июля в доме местного жителя обнаружили и изъяли самодельный боеприпас и его компоненты. В тот же день по месту жительства другого мужчины обнаружен и изъят самодельный боеприпас, по данным фактам следственным управлением СК РФ по региону приняты соответствующие процессуальные решения. 10 июля в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий по указанному уголовному делу обнаружили в селе Плиево на открытом участке местности закопанную в землю 50-литровую пластиковую бочку, из которой изъято: два автомата системы Калашникова "АК-47", семь магазинов коробчатого типа и 711 патронов калибра 7,62 мм", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что упомянутые лица дали признательные показания, они задержаны и водворены в изолятор временного содержания ОМВД России по Назрани.