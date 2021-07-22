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В Махачкале поднялась песчаная буря

Никто не пострадал

МАХАЧКАЛА, 22 июля. /ТАСС/. Песчаная буря накрыла Махачкалу, которая была вызвана смешением воздушных масс, сообщил в четверг ТАСС начальник Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев.

"В результате смещения воздушных масс поднялась песчаная буря. Направление ветра - северо-западное, с порывами до 16-18 м/с. До Махачкалы буря дошла примерно в 22:00 по мск", - сказал он. По его словам, резких изменений в погоде не наблюдается. "В ближайшие час-два ветер утихнет", - добавил он.

Официальной информации о пострадавших в результате песчаной бури нет.

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