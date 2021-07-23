В ДТП в Приамурье погиб один человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции устанавливают причины лобовой аварии на встречке в Амурской области, в которой погиб один человек и шестеро пострадали. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба управления МВД России по региону.

"Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего в Тамбовском районе. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, шестеро травмировано", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в четверг около 20:00 (14:00 мск) на восьмом км автодороги Тамбовка - Раздольное произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ и Mazda Bongo.

В результате автоаварии погиб 20-летний водитель ВАЗ, трое его пассажиров (двое 1987 и один 2004 года рождения) с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение. Также в автоаварии пострадал водитель Mazda - мужчина 1967 года рождения и двое его пассажиров 1973 и 1978 годов рождения, которые также были доставлены в больницу.