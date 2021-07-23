В Якутии ликвидировали три природных пожара на площади 650 га

ЯКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Три природных пожара ликвидировали за сутки в Якутии на площади 650 га, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления МЧС России.

"Ликвидированы три [природных пожара] на площади 650 га. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Томпонского, Сунтарского и Хангаласского районов, где зарегистрировано 205 очагов природных пожаров", - говорится в сообщении.

На тушении природных пожаров было задействовано 2 398 человек и 314 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС. "Сотрудниками проведена работа по прокладке и расширению минерализованных полос вдоль населенных пунктов Терют, Кюерелях, Кептин и Магарас, а также тушение отдельных очагов по периметру пожаров. На территории Нюрбинского и Хангаласского района применялись пять бортов авиации МЧС России, произведен 131 сброс и слито 1 247 тонн воды. Также на территории Горного района для искусственного вызывания осадков применялся Ан-26 "Циклон", - добавили в ведомстве.

За сутки группировка сил подсистемы РСЧС, задействованных на тушении пожаров, увеличилась на 179 человек, количество техники увеличилось на десять единиц. Из-за действующих природных пожаров 17 населенных пунктов и город Якутск находятся в зоне задымленности.

Как добавили в пресс-службе Минэкологии Якутии, на территории республики действуют 235 природных пожаров на площади, пройденной огнем, свыше 1,5 млн га. Проводятся работы по тушению 63 лесных пожаров в 16 районах, из них локализовано 16. "Из числа пожаров, в отношении которых на местах приняты решения о прекращении тушения, действуют 147 пожаров на общей площади 855 423 га", - сказали в министерстве.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.