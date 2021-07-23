Дым от лесных пожаров в Якутии и Магаданской области накрыл север Камчатки

ЯКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Дым от лесных пожаров на северо-востоке Якутии и Магаданской области накрыл северные районы Камчатского края, сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН и Северо-Восточного федерального университета Никита Тананаев.

"Дым от лесных пожаров в Якутии и Магаданской области несет облако задымленности на север Камчатского края. Туда несет дым от пожаров к югу от Усть-Неры (на северо-востоке Якутии), а также в Магаданской области", - рассказал Тананаев.

Он напомнил, что в 2021 году почти весь Дальний Восток, в том числе Сахалинская область, почувствовали дым от лесных пожаров в Якутии. "Собственно, сам Якутск больше остальных страдает от высокой задымленности. Это произошло из-за того, что мы попали в обстановку устойчивой атмосферной циркуляции, когда воздух почти не двигался. Дым накапливался в центральной Якутии, где расположен эпицентр пожаров, а затем с перемещением крупных атмосферных образований его стало относить к юго-востоку, в сторону регионов Дальнего Востока", - добавил он.

На Якутию в этот летний сезон накопленный дым влияет постоянно, а другие регионы чувствуют его всплесками, пояснил эксперт. "Согласно данным Европейского космического агентства, за последний месяц Якутия отправила в соседние регионы несколько волн аэрозолей и угарного газа. В частности, в конце июня - начале июля одна волна пошла в сторону Камчатки, вторая - 19-20 июля - на юго-восток Дальнего Востока в полосе шириной около 500 км и протяженностью около 1,5 тыс. км.", - сказал Тананаев.

Ситуация в Якутии

В Якутске и некоторых районах республики сохраняется высокая задымленность. Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), в Якутске превышены предельно допустимые концентрации химических веществ в атмосферном воздухе, в частности по диоксиду азота. Специалисты управления рекомендуют в период выраженной задымленности использовать средства защиты органов дыхания, минимизировать пребывание на открытом воздухе, особенно в жаркое время суток.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. Ликвидированы три природных пожара на площади 650 га. По данным Минэкологии Якутии, на территории республики действуют 235 природных пожаров на площади свыше 1,5 млн га. Проводятся работы по тушению 63 лесных пожаров в 16 районах.