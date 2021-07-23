В Китае повысили до оранжевого уровень опасности из-за тайфуна "Иньфа"

ШАНХАЙ, 23 июля. /ТАСС/. Центральная метеорологическая служба Китая повысила в пятницу до оранжевого уровень опасности в связи с приближением тайфуна "Иньфа" (фейерверк) к восточному побережью страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В настоящее время "Иньфа" классифицируется как сильный тайфун. Скорость ветра в его эпицентре достигает 42 м/с. Тропический циклон находится примерно в 580 км от прибрежного уезда Сяншань в восточной провинции Чжэцзян и движется в северо-западном направлении со скоростью около 15 км/ч.

К вечеру 23 июля, согласно прогнозу метеорологов, тайфун доберется до восточной части Восточно-Китайского моря, а вечером 25 июля или рано утром 26 июля достигнет прибрежных районов провинций Чжэцзян и группы островов Чжоушань. К тому времени скорость ветра в центральной его части может составить 45 м/с. Метеорологи не исключают того, что "Иньфа" усилится до супертайфуна.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях. Система включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.