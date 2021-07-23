Площадь лесного пожара в Югре снизилась за сутки в 312 раз

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июля. /ТАСС/. Один лесной пожар на площади четыре гектара действует в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Авиалесоохране Югры.

Утром 22 июля в Югре действовал один локализованный лесной пожар площадью 1 250 га на территории Березовского лесничества.

"На утро 23 июля в Югре действует один лесной пожар площадью четыре гектара", - сказал собеседник агентства.

По данным региональных властей, всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировали более 250 лесных пожаров на общей площади свыше 15,5 тыс. га. Их причинами стали человеческий фактор и грозы.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в этом году с 23 апреля. Губернатор Югры Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за действующих лесных пожаров.