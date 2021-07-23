Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 23 июля. /ТАСС/. Женщина и 12-летний ребенок погибли при пожаре в частном доме в Мухоршибирском районе Бурятии. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Новый Заган Мухоршибирского района поступило утром 23 июля. <…> Во время тушения в доме были обнаружены без признаков жизни женщина 1960 года рождения и ребенок 2009 года рождения", - сообщили в ведомстве.

На момент прибытия пожарных горела веранда и дом изнутри. В течение получаса пожар ликвидировали. "Предположительно, возгорание возникло на веранде с дальнейшим распространением в дом. Общая площадь пожара составила около 36 кв.м.", - уточнили в ГУ МЧС.

Дознаватели устанавливают причину происшествия.