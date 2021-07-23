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В Приморье шесть человек пострадали в ДТП

По предварительной информации, водитель, выехавший на полосу встречного движения, был пьян

ВЛАДИВОСТОК, 23 июля. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Находке. Как сообщает в пятницу территориальное управление МВД, авария произошла по вине нетрезвого водителя, который выехал на встречную полосу.

"В Находке в районе дома №1 на улице Козина произошло столкновение транспортных средств, в результате которого получили травмы шесть человек. 44-летний мужчина, допустивший выезд на полосу встречного движения, управлял транспортным средством в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

Травмы получил нарушитель правил дорожного движения, а также водитель и четыре пассажира автомобиля, с которым произошло столкновение.

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