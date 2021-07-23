Полиция в Москве изъяла более 700 поддельных сертификатов о вакцинации с начала года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции с начала года в Москве изъяли более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщается на портале " МВД Медиа ".

"Продолжаются мероприятия по выявлению и перекрытию каналов сбыта фиктивных медицинских документов. Это, прежде всего, поддельные сертификаты о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о наличии антител либо о наличии противопоказаний к проведению вакцинации. В рамках проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также различные справки, бланки, поддельные печати и штампы медицинских организаций", - говорится в сообщении.

Возбуждено 60 уголовных дел о подделке документов, семь из них расследованы и переданы в суды. Обвинения предъявлены 25 фигурантам по статьям о мошенничестве или подделке документов. "Кроме того, особое внимание оперативников направлено на выявление новых схем противоправной деятельности, связанной с оборотом документов о прививках", - уточняется в сообщении.