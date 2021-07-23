Челябинского замминистра экологии, ставшего фигурантом дела, госпитализировали

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, ставшего подозреваемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий при проведении проверки в отношении промышленного предприятия, госпитализировали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Сегодняшний пресс-тур на озеро Увильды состоится без В. И. Безрукова в связи тем, что он оказался в больнице и временно находится на больничном", - говорится в сообщении.

В начале недели в Минэкологии области прошли следственные действия. Возбудили дело в отношении Безрукова, подозреваемого по ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", ему избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

По данным следствия, подозреваемый, зная о рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров, чтобы тот смог снизить объем выбросов. Расследование уголовного дела продолжается.