Пострадавших в горах Кабардино-Балкарии туристов из Москвы эвакуировали на вертолете

НАЛЬЧИК, 23 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали трех пострадавших в горах Кабардино-Балкарии туристов из Москвы на вертолете, одного транспортируют в Нальчик. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по региону Кантемир Беров.

"По состоянию на 08:00, двух пострадавших с привлечением коммерческого вертолета спустили на территорию альплагеря "Чегем", одного пострадавшего транспортируют в Нальчик", - сказал Беров.

Он отметил, что в аэропорту Нальчика находится дежурная бригада медицины катастроф, которая доставит пострадавшего в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают 17 сотрудников Эльбрусского ВПСО МЧС России, а также спасательный отряд "Лидер" в составе трех человек.

Информация о ЧП поступила спасателям в 21:00 мск 22 июля. Сообщалось, что группа из восьми человек попала под камнепад, трое пострадали. На поисково-спасательные работы выдвинулись 20 спасателей ЭВПСО и представители спасательного отряда "Лидер".