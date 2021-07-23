Почти 130 человек находятся в ПВР в Забайкалье из-за подтопления

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Два пункта временного размещения развернули в Забайкальском крае для населения, пострадавшего в результате подтопления, в них находятся 126 человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Развернуто два пункта временного размещения, в которых на данный момент размещены 126 человек. Сотрудники МЧС оказывают адресную и всестороннюю помощь пострадавшему населению", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что всего в Забайкалье подтопило до 500 частных жилых домов, около 1 тыс. приусадебных участков, два социально значимых объекта, один низководный автомобильный и девять пешеходных мостов, 100 м дорожного полотна региональной автодороги, размыло два участка железнодорожных путей.

Группировку МЧС, привлеченная к ликвидации последствий происшествия, увеличили до 237 человек, 40 единиц техники и 20 плавсредств.

21-22 июля в результате обильных дождей произошел подъем уровня воды в горных реках Шилкинского района. Уровень воды продолжает расти.