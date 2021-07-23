Пожар на бывшей городской свалке под Псковом ликвидировали

ТАСС, 23 июля. Пожар на законсервированной городской свалке под Псковом потушили. По уточненным данным, горел мусор и сухая трава на площади 300 кв. м, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС РФ по области.

Ранее со ссылкой на единую дежурную службу Псковского района сообщалось о пожаре на бывшей городской свалке площадью 500 кв. м.

"В Псковском районе в деревне Опочицы происходило горение сухой травы и мусора на поверхности на территории бывшей городской свалки. Пожар локализован на площади 300 кв. м", - рассказали в ведомстве, добавив, что пожар ликвидировали около полуночи.

В ликвидации пожара участвовали 27 человек, задействовали восемь единиц техники.