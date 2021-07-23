Бывшему директору Челябинской стройкомпании предъявили обвинение по пяти статьям УК РФ

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинской области предъявили обвинение в мошенничестве, невыплате заработной платы, налогов, сокрытии денег и злоупотреблении должностными полномочиями бывшему директору АО "ПО Монтажник", сумма задолженности которого по зарплате превысила 26 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

"Бывшему директору АО "ПО Монтажник" предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 145.1 "Невыплата заработной платы", ч. 1 ст. 199.1 "Неисполнение обязанностей налогового агента", ч. 1 ст. 199.2 "Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов", ч. 2 ст. 201 "Злоупотребление полномочиями", ч. 3, 4 ст. 159 "Мошенничество" УК РФ. <…> Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина с февраля по июль 2020 года не выплачивал заработную плату работникам возглавляемого им предприятия, сумма задолженности составила свыше 26 млн рублей. Кроме того, он не перечислил в бюджет НДФЛ на сумму свыше 26,5 млн рублей и скрыл около 3,9 млн рублей, за счет которых должна взыскиваться недоимка по налогам и сборам. Он также при задолженности по выплате зарплаты и уплате НДФЛ оплатил услуги ряду юридических лиц на общую сумму свыше 15,8 млн рублей (необходимости в оказании услуг не было).

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники ГУ МВД РФ по Челябинской области.