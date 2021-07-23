Крупный старообрядческий храм полностью сгорел во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 23 июля. /ТАСС/. Пожар на площади 144 кв. метра уничтожил старообрядческий храм Успения Пресвятой Богородицы в деревне Рытово Владимирской области, погибших и пострадавших нет. Как уточняется на сайте ГУ МЧС по Владимирской области, спасателем поздно сообщили о возгорании.

Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС около 02:00 мск 23 июля. "Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. К сожалению, вызов в пожарную охрану был совершен несвоевременно, огонь быстро распространялся по деревянному храму, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение храма по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 144 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении главка.

Причины происшествия уточняются.

Как сообщается на сайте Русской православной старообрядческой церкви, Рытово основали старообрядцы, которые не принимали священства. В советское время рытовский храм был единственной действующей старообрядческой церковью во Владимирской области. С 1966 года и до 2005 года настоятелем был протоиерей Леонид Гусев (священноинок Ливерий), брат митрополита Московского и всея Руси Алимпия.