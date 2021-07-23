Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту 1,5 км

ТАСС, 23 июля. Вулканологи 23 июля зафиксировали на вулкане Карымский на Камчатке пепловый выброс на высоту 1,5 километра. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Днем 23 июля 2021 года из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 1,5 тыс. метров", - говорится в сообщении.

С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на расстояние 50 км в сторону Кроноцкого залива. На пути распространения шлейфа населенные пункты отсутствуют. Выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировали. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в этой местности нет, сообщили в пресс-службе главка.

Вулкан Карымский - один из самых активных на Камчатке. Он расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Его высота - 1 469 метров.