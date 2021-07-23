В Иркутске развернули ПВР на 3,6 тыс. человек на случай эвакуации из-за угрозы подтопления

ИРКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Иркутска развернули пункты временного размещения на 3 600 человек из-за угрозы подтопления, которая возникла из-за повышения уровня воды в реке Ангаре. Об этом в пятницу сообщил журналистам первый заместитель мэра Андрей Южаков.

"Сегодня мы фиксируем серьезную ситуацию по острову Елизовский, где около 120 участков, там проживают люди, они там прописаны. Возникает угроза подтопления этих территорий. В связи с этим мэром города Иркутска введен режим повышенной готовности, который заключается, прежде всего, в мониторинге ситуации. Раз в четыре часа проводится мониторинг всех островов, всех мест, где возможны подтопления. Для эвакуации жителей подготовлены пункты временного размещения, которые могут вместить 3 600 человек", - сказал Южаков.

На Елизовском подтопило 19 дачных домов и 31 участок. Заместитель начальника главного управления МЧС России по Иркутской области Евгений Гоголев сообщил журналистам, что население пока отказывается эвакуироваться с острова.

По словам Южакова, если пропуск воды через сооружения Иркутской ГЭС вновь увеличат и уровень Ангары продолжит расти, подтопление грозит островам Конный и Юность, где находятся популярные у горожан места отдыха с рекреационной инфраструктурой, в том числе колесом обозрения. Также в зоне риска окажется форелевое хозяйство на Ангаре.

Уровень воды в Ангаре растет из-за увеличения расхода воды на Иркутской ГЭС. Он, в свою очередь, связан с повышенным притоком в озеро Байкал. За июль расход на гидроэлектростанции увеличивали пять раз, сейчас он составляет 3 200 куб. м в секунду. Специалисты прогнозируют, что уровень Байкала будет расти до середины сентября. Если до 26 июля он достигнет отметки 456,90 см, пропуск воды через сооружения Иркутской ГЭС увеличат до 3 300 куб. м в секунду, а если будет достигнута отметка 457,30 см, этот объем могут повысить до 4 500.

Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре, вытекающей из Байкала, расположена в 65 км от истока. Сооружения ГЭС образуют Иркутское водохранилище.