В Вологодской области локализовали семь пожаров из 10

ВОЛОГДА, 23 июля. /ТАСС/. Специалистам удалось локализовать семь из 10 лесных пожаров, действующих на данный момент в Вологодской области, их общая площадь за минувшую ночь не изменилась - около 870 га. Угрозы населенным пунктам нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

"На данный момент в области по-прежнему действуют 10 лесных пожаров общей площадью около 870 га, семь из них локализованы. Не удалось пока локализовать три крупных пожара в Верховажском районе, но специалисты предпринимают для этого все усилия, обустраивают минерализованные полосы, проливают кромки. Движение огня в стороны населенных пунктов не допущено, угрозы им нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

С 19 июля в пяти районах области ввели режим чрезвычайной ситуации после резкого ухудшения ситуации с лесными пожарами из-за жаркой и сухой погоды. Этот режим сохранен в трех муниципалитетах из-за действующих пожаров, в одном районе действует режим повышенной готовности.

На тушение очагов привлекли около 300 человек: работники лесхозов, лесной охраны, арендаторы лесных участков и сотрудники МЧС России, а также 90 единиц техники.