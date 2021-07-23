СМИ: похитившие дочь посла Афганистана в Пакистане угрожали расправой дипломату

ТЕГЕРАН, 23 июля. /ТАСС/. Неизвестные, которые похитили дочь афганского посла в Пакистане Наджибуллы Алихила, угрожали расправой самому дипломату. Об этом сообщило в пятницу афганское агентство Pajhwok со ссылкой на источник в руководстве спецслужб Пакистана.

По данным агентства, 26-летняя Силсила Алихил была похищена неделю назад в Исламабаде, когда она отправилась на такси за покупками в супермаркет. На обратном пути неизвестные ворвались в машину и принялись ее избивать. Один из них сказал ей: "Твой отец - коммунист, он тоже не уйдет от нас".

Затем она потеряла сознание и очнулась связанной по рукам и ногам в безлюдном месте. В шали на голове она нашла записку на купюре в 50 рупий с угрозами в адрес ее отца. Женщине удалось в конце концов выйти к людям, которые помогли ей вернуться домой.

Президент Афганистана Ашраф Гани отозвал посла из Исламабада. По неподтвержденным данным, впоследствии отбыл на родину и пакистанский посол в Кабуле.

Позже министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар провел телефонную беседу с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши, в которой выразил готовность Кабула к сотрудничеству в расследовании этого инцидента и обеспечении безопасности афганских дипломатических миссий и дипломатов в Пакистане. Глава МИД Пакистана заверил своего афганского коллегу, что расследование дела идет под непосредственным руководством премьер-министра Имрана Хана. При этом глава МВД Пакистана Шейх Рашид Ахмад заявил, что похищения не было и речь идет о "международном заговоре" против его страны.