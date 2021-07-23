Тайфун "Иньфа" перед ударом по Восточному Китаю может усилиться до супертайфуна

ШАНХАЙ, 23 июля. /ТАСС/. Движущийся в сторону восточного побережья Китая тайфун "Иньфа" ("фейерверк") в ближайшее время может усилиться до супертайфуна. Соответствующий прогноз Метеорологической службы Шанхая публикует в пятницу местный информационный ресурс Penpai.

В настоящее время "Иньфа" классифицируется как сильный тайфун. Скорость ветра в его эпицентре достигает 42 м/с. Метеорологи полагают, что есть вероятность усиления скорости ветра до 55 м/с.

В настоящее время тропический циклон находится примерно в 580 км от прибрежного уезда Сяншань в восточной провинции Чжэцзян и движется в северо-западном направлении со скоростью порядка 15 км/ч. К вечеру 23 июля, согласно прогнозу метеорологов, он доберется до восточной части Восточно-Китайского моря, а вечером 25 июля или рано утром 26 июля ударит по прибрежным районам провинций Чжэцзян и группе островов Чжоушань.

Центральная метеорологическая служба Китая в связи с тайфуном повысила в пятницу до оранжевого уровень опасности. Находящимся в потенциально опасных районах судам предписано укрыться в портах.

В Шанхае также объявлено штормовое предупреждение, местные власти принимают превентивные меры для минимизации возможного ущерба от шквалистого ветра и грозовых ливней. В потенциально опасных для затопления местах устанавливаются заграждения, проверяется работа сливов и водоотводов. В отдельных районах города 24-26 июля ожидается до 350 мм осадков.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.