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В Подмосковье возбудили дело в отношении женщины, бросившей семерых детей бродяжничать

По данным прокуратуры региона, женщина не исполняла свои родительские обязанности и не воспитывала своих семерых несовершеннолетних детей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая оставила семерых детей бродяжничать в Подмосковье. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В отношении 45-летней женщины, зарегистрированной в Москве, временно проживающей в поселке Брикет, за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - сказала она.

По данным прокуратуры Московской области, женщина не исполняла свои родительские обязанности и не воспитывала своих семерых несовершеннолетних детей. Они содержались в ненадлежащих условиях и были вынуждены бродяжничать. В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их права администрации Рузского городского округа.

Дети переведены в учреждение здравоохранения, с целью их последующего помещения в реабилитационный центр Москвы.

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