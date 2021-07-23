СК возбудил дела о мошенничестве при ремонте вокзалов и платформ в Татарстане и Марий Эл

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июля. /ТАСС/. Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовные дела по фактам мошенничества на сумму более 10 млн рублей при ремонте вокзалов и платформ в Татарстане и Марий Эл, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Возбуждены уголовные дела по фактам мошеннических действий ряда лиц из числа руководства коммерческих строительных организаций и Горьковской дирекции пассажирских обустройств - структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств - филиала ОАО "РЖД". В действиях указанных лиц усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в особо крупном размере", - сказано в сообщении.

Следствие установило, что в 2019 и 2020 годах руководители коммерческих строительных организаций и Горьковской дирекции пассажирских обустройств обманом и при помощи злоупотребления доверием похитили более 10 млн рублей, принадлежащие ОАО "РЖД", завышая стоимость выполненных работ по ремонту железнодорожных вокзалов и платформ. Отмечается, что речь идет о двух регионах - Татарстане и Марий Эл.

"Противоправные действия были выявлены сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан и Татарской транспортной прокуратуры", - добавили в пресс-службе.