Полиция Петербурга задержала обвиняемого в хищении картины стоимостью 15 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве уроженца Азербайджана, которого обвиняют в хищении картины стоимостью 15 млн рублей в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Полицейские задержали обвиняемого в хищении картины стоимостью 15 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в июне 2010 года в полицию Петербурга поступило заявление о хищении из офисного здания на Петровской набережной картины А. Беггрова "Зимняя панорама Петербурга" стоимостью 15 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

В совершении хищения изобличили 53-летнего уроженца Азербайджана. Однако он скрылся и был объявлен в федеральный розыск. "21 июля обвиняемый был задержан сотрудниками петербургского уголовного розыска в Москве и доставлен в Санкт-Петербург", - отмечается в сообщении.