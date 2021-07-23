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Полиция Петербурга задержала обвиняемого в хищении картины стоимостью 15 млн рублей

Картину Беггрова "Зимняя панорама Петербурга" украли в июне 2010 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве уроженца Азербайджана, которого обвиняют в хищении картины стоимостью 15 млн рублей в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Полицейские задержали обвиняемого в хищении картины стоимостью 15 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в июне 2010 года в полицию Петербурга поступило заявление о хищении из офисного здания на Петровской набережной картины А. Беггрова "Зимняя панорама Петербурга" стоимостью 15 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

В совершении хищения изобличили 53-летнего уроженца Азербайджана. Однако он скрылся и был объявлен в федеральный розыск. "21 июля обвиняемый был задержан сотрудниками петербургского уголовного розыска в Москве и доставлен в Санкт-Петербург", - отмечается в сообщении.

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