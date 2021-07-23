{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Иркутске задержали мужчину, напавшего на улице с ножом на семью с детьми

Возбуждено уголовное дело

ИРКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Полиция в Иркутске задержала местного жителя, который на улице с ножом напал на семью с двумя детьми. Об этом в пятницу сообщил портал "МВД Медиа".

"Во время уличной прогулки семьи с двумя детьми проходивший мимо мужчина без видимой причины толкнул одну из девочек, которая от удара упала на асфальт. Во время возникшей потасовки злоумышленник достал нож и нанес отцу несовершеннолетней несколько непроникающих ранений. Вооруженный хулиган с места происшествия скрылся, к его поискам были привлечены все подразделения иркутской полиции. Спустя три дня благодаря бдительности участкового подозреваемый был задержан", - говорится в сообщении.

Во время опроса задержанный дал признательные показания. Установлено, что ранее он был судим за разбой. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Подозреваемого заключили под стражу.

Теги
РоссияИркутская область
В Удмуртии из-за засухи ввели режим ЧС
Читать полностью