Из-за обрыва магистрального кабеля в Коми и НАО возникли проблемы с интернетом

СЫКТЫВКАР, 23 июля. /ТАСС/. Обрыв магистральной оптово-волоконной линии связи "Ростелекома" произошел в двух местах в Вологодской области. В результате проблемы со связью и интернетом возникли в Республике Коми и Ненецком автономном округе, сообщили ТАСС в филиале компании в Коми.

"Зафиксировано два повреждения волоконно-оптической линии на участке Кириллов - Вологда и Вологда - Череповец в Вологодской области. На место повреждения оперативно выехали аварийно-восстановительные бригады", - сообщили в компании.

Предварительно, аварии произошли по вине сторонних организаций при проведении несогласованных земляных работ. Проблемы с интернетом наблюдаются у абонентов в Коми и Ненецком автономном округе в районе 11 утра. Примерные сроки восстановления станут известны позже.