Власти Карелии уточнили площадь лесных пожаров в республике

ТАСС, 23 июля. Более 8,7 тыс. га леса горит в Республике Карелия. По данным пресс-службы правительства региона, действует 21 пожар в девяти районах.

"На текущий момент в Карелии действует 21 лесной пожар на площади 8 702,1 га в Муезерском, Лахденпохском, Беломорском, Пудожском, Калевальском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском районах. Локализовано семь пожаров на площади 238,1 га. За минувшие сутки ликвидировано 10 лесных пожаров на площади 932,1 га", - говорится в сообщении.

К тушению привлечено около 900 человек. Это специалисты Карельского центра охраны лесов, арендаторы, сотрудники МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, а также 31 человек из Архангельской и Мурманской областей и 160 единиц техники. Также привлечено 73 человека от Минобороны России и 25 человек Авиалесоохраны.

Особое внимание уделено крупным пожарам, действующим в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах. С 20 июля на всей территории республики введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Ежедневно проводится авиационное патрулирование лесов.

С начала пожароопасного сезона на территории республики возникло 256 лесных пожаров на площади 12 048 га.