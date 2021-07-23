Под Брянском автобус опрокинулся в кювет

ТАСС, 23 июля. Два человека госпитализированы в результате ДТП с пассажирским автобусом на трассе в Стародубском районе Брянской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло около 06:00 на 26-м км автодороги Стародуб - Новые Ивайтенки. По предварительной информации, 58-летний водитель автобуса отвлекся от управления транспортным средством и съехал кювет с последующим опрокидыванием.

"Проводится проверка по факту ДТП в Стародубском районе. <…> Предварительно, травмы получили две пассажирки автобуса. В настоящее время они доставлены в медицинское учреждение для осмотра. Диагнозы уточняются", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, всего в автобусе находились 16 человек, детей среди них нет.