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СК начал проверку информации о том, что в Пермском крае пенсионерку держали взаперти

Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин

ТАСС, 23 июля. Следователи проверяют информацию о лишении свободы 70-летней женщины в Пермском крае, ситуацию поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в пятницу.

"Следственными органами СК России по Пермскому краю организована проверка сведений о том, что 70-летнюю женщину ее собственные дети заперли в квартире, заколотив окна досками и повесив на дверь замок, лишив таким образом свободы," - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проведения проверки в Пермском крае, дал поручение руководству территориальных следственных органов доложить о ходе проведения проверок. 

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