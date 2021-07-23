СК начал проверку информации о том, что в Пермском крае пенсионерку держали взаперти

ТАСС, 23 июля. Следователи проверяют информацию о лишении свободы 70-летней женщины в Пермском крае, ситуацию поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в пятницу.

"Следственными органами СК России по Пермскому краю организована проверка сведений о том, что 70-летнюю женщину ее собственные дети заперли в квартире, заколотив окна досками и повесив на дверь замок, лишив таким образом свободы," - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проведения проверки в Пермском крае, дал поручение руководству территориальных следственных органов доложить о ходе проведения проверок.