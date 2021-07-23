В Роспотребнадзоре заявили, что вода в реке под Норильском соответствует нормам

ТАСС, 23 июля. Вода в источнике водоснабжения Норильска (Красноярский край) соответствует санитарным нормам, река Далдыкан, где накануне вода стала красной, не используется для водоснабжения города, говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

22 июля в социальных сетях появились фотографии реки Далдыкан под Норильском, на них вода в реке приобрела красный цвет. В компании "Нориникель" заявили, что, по предварительным данным, река поменяла цвет из-за воздействия паводковых вод, утечек с предприятий не обнаружили.

"Согласно данным производственного контроля, вода в источнике водоснабжения соответствует требованиям нормативных документов по микробиологическим и химическим показателям", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что река Далдыкан не используется в целях водоснабжения Норильска.

Между тем, по предписанию Роспотребнадзора, Норильско-таймырская энергетическая компания усилила производственный контроль за безопасностью воды из Амбарнинского водозабора.

Предприятие обеспечивает водой, тепловой и электрической энергией города Норильск, Дудинка и Игарка, поселки Светлогорск и Снежногорск и предприятия Норильского промышленного района. Река Далдыкан является притоком реки Амбарная и протекает рядом с Норильском.