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Из зоны подтопления в Забайкалье эвакуировали более 600 человек

В городе Шилка развернули два пункта временного размещения

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Эвакуация более чем 600 человек проведена из зон подтопления в Забайкалье, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Из зоны подтопления эвакуировано более 600 человек. В городе Шилка развернуто два пункта временного размещения на базе образовательных учреждений, в настоящее время в них находятся 114 человек, в том числе 28 детей", - сказали в МЧС.

С эвакуированными гражданами работают психологи ведомства. Они не только помогают людям преодолеть ситуацию, но и рассказывают им данные об обстановке, добавили в министерстве.

21-22 июля в Забайкалье в результате обильных дождей произошел подъем уровня воды в горных реках Шилкинского района. В настоящее время уровень воды продолжает расти. Было подтоплено до 500 частных жилых домов, около 1 000 приусадебных участков, два социально значимых объекта, один низководный автомобильный и девять пешеходных мостов, 100 м дорожного полотна региональной автодороги, размыто два участка железнодорожных путей.

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