Власти Самарской области ввели ограничения из-за вспышки бешенства в Красноярском районе

САМАРА, 23 июля. /ТАСС/. Ограничительные меры введены в поселке Шилан Красноярского района в Самарской области, где был зафиксирован очаг бешенства.

"Признать территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу Самарская область, муниципальный район Красноярский, сельское поселение Шилан, село Чапаево, улица Центральная, д. 86, эпизоотическим очагом по бешенству животных. <…> Признать территорию в границах сельского поселения Шилан муниципального района Красноярский Самарской области неблагополучным пунктом по бешенству животных", - следует из постановления губернатора области Дмитрия Азарова.

Азаров поручил запретить на территории очага лечение больных животных, а также посещение территории посторонними лицами. Кроме того, запрещено ввозить и вывозить восприимчивых к бешенству животных, кроме вакцинированных от заболевания в течение 179 дней.

На территории всего поселка Шилан запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, отлавливать диких восприимчивых к бешенству животных для вывоза в зоопарки. В документе поясняется, что карантин отменяется через 60 дней после уничтожения последнего животного, зараженного или подозреваемого в заражении, а также проведения всех необходимых карантинных мероприятий.