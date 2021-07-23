В Петербурге произошел пожар в ангаре

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Крыша ангара загорелась в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на площади 1,4 тыс. кв. м, пожар локализовали. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 14:17 мск 23 июля поступило сообщение о пожаре на улице Поселковая, дом 3. По прибытии к месту вызова было обнаружено, что горит кровля металлического ангара на площади 1 400 кв. м. Пожару присвоили третий номер сложности", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что, предварительно, пострадавших в результате пожара нет. Изначально на месте ЧП работали 46 человек и 12 единиц техники. Позднее в ведомстве сообщили, что группировку для тушения возгорания увеличили почти в три раза, на место направили передвижную химико-радиометрическую лабораторию для контроля замеров воздуха.

"К месту пожара в Пушкинском районе направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха в районе пожара на предмет содержания вредных веществ. На месте сосредоточена группировка более 120 человек и 35 единиц техники", - сказали в пресс-службе.

В 15:48 возгорание локализовали на площади 1,4 тыс. кв. м, ранг сложности пожара снизили с третьего номера до второго. При этом в здании, по данным МЧС, произошло частичное обрушение кровли. По уточненным данным, ангар расположен в поселке Шушары на улице Мира, дом 11.